„Prostě jsem to nechal vyhnít,“ popisuje v otevřeném rozhovoru obchodník s pohledávkami Jan Čermák půlroční vyjednávání o vstupu do Soukupova impéria. Vysvětluje, proč se Soukupa všichni báli, kolik celkem dluží či co byl bod zlomu. Vrací se i ke svému ročnímu pobytu ve vězení.