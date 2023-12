Senátní výbor podpořil zrušení úpravy přesčasů lékařů a možnost služeb 24 hodin

Zdravotníci v nemocnicích asi budou moci mít podle nové úpravy zákoníku práce čtyřiadvacetihodinové služby. Nedávné uzákonění možnosti další dobrovolné přesčasové práce lékařů, která vyvolala jejich protesty, bude zrušeno.

Změny má přinést novela ministrů práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), kterou dnes senátní výbor pro sociální politiku jednomyslně doporučil schválit. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne tento či příští týden.

Novelu si vyžádal postoj části lékařů, kteří od prosince vypověděli přesčasy na protest proti úpravě dalších dobrovolných přesčasů. Lékaři žádali vedle úpravy zákoníku práce zvýšení základní mzdy bez přesčasů na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. Zástupci zdravotníků, vlády a Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) minulý pátek podepsali dohodu, která má odmítání přesčasové práce ukončit. Z peněz, které jdou nemocnicím příští rok z veřejného zdravotního pojištění, má podle dohody dát stát 9,8 miliardy korun na růst odměňování zaměstnanců.

Zdravotníci v nemocnicích či v záchranné službě budou moci podle novely pracovat nepřetržitě až 24 hodin, pokud to umožní kolektivní smlouva či vnitřní předpis v zařízení. Se zdravotníkem bude muset zařízení uzavřít dohodu o takových službách písemně, a to nejvýš na rok. V prvních třech měsících ji bude možné okamžitě zrušit. Zdravotníka nebude možné k podpisu dohody nutit či „vystavit jakékoliv újmě“, pokud ji odmítne.

Směna bude moci podle předlohy trvat nejvýše 12 hodin, na ni naváže případně přesčasová práce. Novela upravuje také odpočinek. Pokud by zdravotník pracoval 24 hodin, musel by pak mít nejméně 22 hodin volna.

Hlavním důsledkem 24hodinových služeb bude podle zdůvodnění soustředění práce do menšího počtu dnů než u běžných směn s přesčasy a rozšíření nahromaděného času na odpočinek. Podle předkladatelů se tím podaří lépe slaďovat zaměstnání se soukromím a zajistí se nepřetržitý provoz.

Protesty lékařů vyvolala část novely zákoníku účinná od října, která umožnila zdvojnásobení ročního objemu dobrovolných přesčasů zdravotníků na 832 hodin. Ustanovení mělo platit do konce roku 2028, novela je zruší zřejmě do konce letošního roku. Z dosavadních jednání s lékaři podle Jurečky vzešly i další náměty změn zákoníku. Měly by podle něho být součástí chystané řádné novely, jejíž účinnost se předpokládá od července příštího roku. (ČTK)