Rusko viní novinářku Kurmaševu z šíření falešných zpráv o ruské armádě

Rusko-americká novinářka Alsu Kurmaševa, která pracuje pro stanici Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL) a žije v Česku, čelí v Rusku dalšímu obvinění. Napsaly to portály Baza a Tatar-Inform, podle nichž úřady reportérku viní z šíření takzvaně falešných zpráv o ruské armádě.

Tak Moskva označuje informace, které neodpovídají oficiálnímu popisu ruské invaze na Ukrajinu.

Podle RFE/RL v případě tohoto obvinění hrozí deset let ve vězení. Žurnalistka je v ruské vazbě, úřady ji dříve obvinily z toho, že se nezaregistrovala jako zahraniční agentka, jak ukládá ruský zákon.

Kurmaševa je stíhaná za knihu odsuzující konflikt na Ukrajině, píše na platformě Telegram kanál Baza, jenž má blízko k ruským silovým strukturám. Obvinění se podle něj týká knihy nazvané „Ne válce. Čtyřicet příběhů Rusů, kteří se postavili proti invazi na Ukrajinu“, která vyšla loni a Kurmaševa se na ní podílela. Publikace podle RFE/RL vypráví příběhy obyvatel ruského Povolží od března do srpna loňského roku.

„Důrazně odsuzujeme zjevné rozhodnutí ruských úřadů vznést proti Alsu další obvinění,“ uvedl úřadující šéf RFE/RL Jeffrey Gedmin. „Žurnalistika není zločin. Je načase, aby toto kruté pronásledování skončilo. Alsu už strávila 56 dní nespravedlivým zadržováním a odloučením od své rodiny,“ dodal.

Kurmaševa, která má ruské i americké občanství, podle Rádia Svobodná Evropa žije s manželem a dětmi v Praze. Do Ruska odcestovala v květnu z rodinných důvodů. V červnu ji před zpátečním letem zadrželi na letišti v Kazani a úřady jí zabavily americký i ruský pas. Novinářka poté v Rusku čekala na vrácení cestovních dokladů. V říjnu ji tamní úřady obvinily z porušení zákona o zahraničních agentech, v jehož případě hrozí pět let vězení, a umístily do vazby.

Kurmaševa i její zaměstnavatel vinu odmítají. Stanice BBC už dříve napsala, že porušení povinnosti ohlásit se úřadům jako zahraniční agent je v Rusku trestným činem bezmála tři roky. Doposud ale nebylo v tomto ohledu vedeno jediné trestní řízení.