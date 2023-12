Brněnští zastupitelé schválili vznik centrálního stavebního úřadu

Brněnští zastupitelé schválili na dnešním jednání vznik jednoho centrálního stavebního úřadu ve městě. Ten má vzniknout 1. července příštího roku. Jednotlivým městským částem naopak město úřady odebere.

Koalice pod vedením Markéty Vaňkové (ODS) argumentuje novelou stavebního zákona či úsporami, které městu sjednocení stavebních úřadů přinese. Proti centralizaci se naopak vyslovovali starostové jednotlivých městských částí.

„Je to brutální zásah do fungování úřadů, do fungování města Brna. Občané i starostové budou mít jen minimum informací,“ řekl na jednání zastupitelstva bývalý dlouholetý starosta Brna-jih Josef Haluza (Socdem).

Pro návrh zvedlo ruku 37 zastupitelů – vedle většiny koaličních zastupitelů také opoziční Piráti. Proti centralizaci se vyjádřilo sedm přítomných, stejný počet zastupitelů se také zdržel.