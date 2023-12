Obrana jedná s Německem o nákupu tanků Leopard 2A8

Ministerstvo obrany jedná s Německem o nákupu tanků Leopard 2A8. S výsledky jednání chce šéfka rezortu Jana Černochová seznámit veřejnost začátkem příštího roku. Oznámila to během svého bilančního projevu, kde hodnotí uplynulý rok.

Rezort podle Černochové hledá další země, které by se také zapojily do nákupu. Mohlo by jít například o Baltské země. Jasno by mohlo být v prvním čtvrtletí příštího roku.