Vládnoucí strana v Ázerbájdžánu vyzvala Alijeva, aby obhajoval prezidentský úřad

„Čtvrtý výstřel musí být do čela, to je můj příkaz,“ instruoval Kadyrov čečenské policisty a příslušníky národní gardy na jednání, které uspořádal v reakci na antisemitské akce v sousedním Dagestánu. Přesně popsal, jak je třeba zasahovat proti demonstrantům: tři výstřely do vzduchu a čtvrtý do hlavy. (Lenta)