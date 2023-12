Sunak před vyšetřovacím výborem hájil, jak Johnson přistupoval k pandemii

Britský premiér Rishi Sunak dnes hájil přístup svého předchůdce Borise Johnsona k pandemii nemoci covid-19. Odmítl, že by Johnson vládu vedl chaoticky. Sunak, který byl v době vrcholící krize ministrem financí, uvedl, že jeho prioritou bylo udržet pandemickou ekonomiku nad vodou.

Premiér vypovídal před veřejným vyšetřovacím výborem, který se zabývá odpovědí britské vlády na koronavirou pandemii. Stejně jako řada předchozích svědků vyjádřil Sunak lítost pozůstalým po obětech covidu-19.

Premiéra dnes nezpovídali jen stálí členové výboru, ale také právní zástupci zájmových skupin. Sunak jim řekl, že o vědě mají lidé tendenci přemýšlet v exaktní rovině, „jako že jedna a jedna jsou dvě“, věda ohledně covidu-19 v době vrcholící pandemie však podle Sunaka byla „nejistá“ a postoj odborníků se měnil. „Hluboké rozkoly“ panovaly podle něj i uvnitř vědecké skupiny s názvem Sage, která britské vládě radila.

Nejen protestující s bannery, kteří se dnes shromáždili před londýnskou budovou Dorland House, zatímco Sunak uvnitř vypovídal, ale v minulosti také bývalí vysoce postavení členové Downing Street však vypověděli, že expremiér Johnson řídil britskou odpověď na pandemii chaoticky a „náhle měnil směr“.

„Jsem na pokraji sil. On (Johnson, pozn. ČTK) denně mění strategické směřování. V pondělí jsme se všichni báli, že se virus vrátí, a dneska zase jedeme na plný plyn,“ napsal v srpnu 2020 tehdejší šéf kanceláře Downing Street Simon Case Johnsonovu poradci Dominicu Cummingsovi.

V jiné whatsappové konverzaci o pět měsíců dříve Cummings zase napsal šéfovi Downing Street pro vnější vztahy Cainu Leeovi, aby „přišel“ na jednání s Johnsonem, protože „on se sesypává“. „Rishi (Sunak) říká, že finanční trhy by nemusely ‚ufinancovat‘ náš dluh. (Johnson) je zase v módu Čelistí. Řekl jsem mu to samé už desetkrát a pořád to nechce přijmout. Je jen otázkou času, než se tím blábolením prozradí, že neví, co má říkat,“ napsal Cummings.

Současný premiér Sunak při své dnešní výpovědi Johnsona hájil a řekl, že expremiér správně „dával šanci oběma přístupům“ k řešení pandemie.

Sunak dnes rovněž hájil své vlastní kroky v pozici bývalého ministra financí, především vládní program Eat Out to Help Out (jezte venku a pomozte), který Britům dával 50procentní slevu na nealkoholické nápoje a jídlo v restauracích, a měl je tím motivovat, aby se více stravovali mimo domov a udrželi tak za pandemie pohostinský sektor nad vodou. Právě na tento vládní program poukazovaly některé z transparentů, které dnes třímali protestující v Londýně. Program podle nich přispěl k rychlejšímu nárůstu druhé vlny pandemie a zapříčinil řadu úmrtí. Tuto hypotézu částečně potvrdil například výzkum britské univerzity ve Warwicku, jiné vědecké týmy však tyto závěry zpochybňují.

Sunak dnes hlavnímu poradci vyšetřovací komise Hugu Keithovi řekl, že cílem vlády tehdy nebylo „úplně potlačit virus“, ale zabránit kolapsu zdravotnického systému. Jeho program Eat Out to Help Out pomohl zachránit „miliony pracovních míst“ v pohostinství, řekl Sunak a později označil za „neférové“, že jeho ministerstvo bylo označováno za „skupinu podporující smrt“.

Pandemie covidu-19 měla v 67milionové Británii podle dat Světové zdravotnické organizace přes 232 000 obětí. (ČTK)