Senát zřejmě zpřesní návrh na snadnější zapojeni zubařů ze zemí mimo EU

Senát zřejmě na doporučení svých výborů přinejmenším formulačně zpřesní senátorskou novelu, která má usnadnit zapojeni zubařů ze zemí mimo EU do poskytování péče v Česku. Novela má umožnit zubním lékařům ze třetích zemí, aby mohli nově pracovat v ČR pod dohledem jiného stomatologa.

Senátní výbory ústavně-právní a zdravotnický se shodly na sedmi formulačních úpravách novely. První z nich chce ale z navrhované novely navíc odstranit ustanovení, podle něhož by zahraniční zubaři, které by do Česka pozvaly krajské úřady, museli do tří let splnit předepsanou aprobační zkoušku.

Novela má podle předkladatelů pomoci nahradit nedostatek zubařů v Česku, aniž sníží nároky zákona na odbornou způsobilost zubních lékařů. Podle zákona nyní musejí lékaři ze zemí mimo EU, například z Ukrajiny, získat uznání svého diplomu, složit zkoušku z českého jazyka a odbornou aprobační zkoušku.

Nově by podle novely mohli stomatologové po ověření jejich zubařského vzdělání pracovat pod dohledem zubařů s nejméně pětiletou praxí, kteří mají smlouvu nejméně se třemi zdravotními pojišťovnami, případně na pracovištích, které mají akreditaci pro vzdělávání. Tato pracoviště už nyní mohou zaměstnat zahraniční lékaře na šest měsíců kvůli získávání odborné praxe.

Šmucler chce novelu napadnout u soudu

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler už dříve ČTK řekl, že kontrolu lékařského diplomu nepovažuje za dostatečnou, protože je pouze formální. Vyjádřil také pochybnosti o tom, zda bude mít lékař v ordinaci čas na svého kolegu-cizince dohlížet. „A víceméně odpadne jazyková zkouška, tedy pacient jim nebude rozumět,“ dodal. Novela je podle prezidenta zubařské komory v rozporu s unijním právem, hodlá ji v případě přijetí napadnout u českých i evropských soudů. Senátor ANO a lékař Ladislav Václavec za předkladatele označil Šmuclerův přístup k novele za arogantní a negující. Podotkl, že podobné řešení už před několika lety přijali v Polsku a na Slovensku. V Česku je podle Václavce nyní na 300 zubařů z Ukrajiny.

V Česku podle senátora nemá zubaře 1,5 až 1,8 milionu obyvatel. S tím dlouhodobě nesouhlasí zubařská komora, podle jejíchž lednových dat je bez systematické stomatologické péče asi 600 000 lidí. Přes 82 procent obyvatel má podle komory zubního lékaře na pojišťovnu a dochází na preventivní prohlídky, další dvě procenta chodí jen s akutními potížemi. Zhruba desetina lidí si zubní péči hradí sama. (ČTK)