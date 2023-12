Poslední večeře příbuzného Tyrannosaura rexe se skládala z dinosauřích mláďat

Vědci objevili zkamenělé pozůstatky masožravého příbuzného obávaného Tyrannosaura rexe, včetně obsahu jeho žaludku. Mladý gorgosaurus, který žil zhruba před 75 miliony let, si pro svou poslední večeři vybral dvě dinosauří mláďata.

To odborníkům pomohlo poodhalit stravovací návyky těchto obřích predátorů a formulovat hypotézu, že se jejich potravní strategie během života dramaticky měnila, informuje agentura Reuters.

Gorgosaurus a známější Tyrannosaurus rex, který žil o několik milionů let později, patří do skupiny dravých dinosaurů zvaných tyranosauridi. Na základě stop po zubech zanechaných na kostech velkých býložravců vědci vědí, že dospělí masožravci lovili právě tyto obry. Nalezený gigantosaurus, starý pět až sedm let a dlouhý asi 4,5 metru, je ale první fosilií ze skupiny tyranosauridů se zachovaným obsahem žaludku.

„Dospělí tyranosauři byli dobře vybaveni k polapení a zabití velké kořisti, jako byli hadrosauři nebo ceratopsidé. Jejich lebky a zuby zvládaly kroutivý tah a námahu spojovanou s kousáním a udržením velké kořisti,“ uvedl François Therrien, kurátor Královského Tyrrellova muzea paleontologie v kanadské provincii Alberta a jeden z vedoucích autorů studie publikované v časopise Science Advances. Skupina ceratopsidů zahrnuje býložravce ozdobené rohy včetně známého triceratopse; hadrosaurům se podle charakteristické lebky také přezdívá kachnozobí.

„Naopak slabší skus a zuby mladého tyranosaura byly ideální pro zakousnutí, nikoliv pro udržení kořisti. Byli tak dobře vybaveni pro lov menších druhů dinosaurů a mláďat,“ dodal Therrien. Mladí masožravci také měli dlouhé nohy a lehčí lebku, než robustně stavění dospělí jedinci, kteří jsou známí díky svým mohutným čelistem.

Nalezená zkamenělina ukázala, že gorgosaurus bezmocná mláďata rozpáral a spolykal pouze jejich masité nohy, zbytek mršiny ignoroval. V jeho žaludku se našly kosti nohou a chodidel dvou ročních mláďat z rodu citipes, opeřených dinosaurů o velikosti krocana a s kostěným hřebínkem na čele.

„Vzhledem k tomu, že dinosauři rodu citipes do hnízda kladli asi 30 vajec, tak se v ekosystému jejich mláďata vyskytovala v hojném počtu a byla pro mladé tyranosaury snadnou kořistí,“ uvedla druhá vedoucí autorka studie, paleontoložka z univerzity v Calgary Darla Zelenitská. Poznamenala, že celý citipes byl možná na gorgosaura příliš velký, proto sežral jen ty nejchutnější části. „Ten gorgosaurus měl rád stehýnka,“ uvedla.

Gorgosaurus, o něco menší než Tyrannosaurus rex, byl ve své době na vrcholu potravního řetězce. Chodil po dvou nohou, měl krátké horní končetiny zakončené dvěma prsty, mohutnou metrovou lebku, dosahoval délky devíti až deseti metrů a vážil dvě až tři tuny. Nalezený mladý gorgosaurus vážil zhruba 330 kilogramů a jeho lebka byla dlouhá asi 50 centimetrů.

Fosilie byla objevena v jižní Albertě. V období křídy to byla zalesněná pobřežní nížina poblíž západního pobřeží rozsáhlého vnitrozemského moře, které rozdělovalo Severní Ameriku na dvě poloviny. (ČTK)