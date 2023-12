Poslanci se v úterý a ve středu sejdou na poslední řádné schůzi v letošním roce

Poslanci se sejdou příští týden na poslední řádné schůzi v letošním roce. Zabývat by se na ní měli například zvýšením postihů za nezavedení léků do evidence v lékárnách, změnami ve jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a zpřísněním pravidel proti praní špinavých peněz.

Schůze začne v úterý odpoledne a skončí ve středu. I vzhledem k blížícím se Vánocům chce koalice zařadit do programu podle předsedy poslanců ODS Marka Bendy jen body, které nebudí spory.

V úterý budou poslanci projednávat zřejmě předlohy ve druhém čtení, v němž mohou uplatňovat pozměňovací návrhy. Podle lékové novely by lékárnám hrozil za nezavedení léků do evidence až dvacetimilionový postih místo současného až dvoumilionového a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti. Má v podstatě vyrovnat postihy mezi nezavedením léků do evidence a jejich zakázaným vývozem léků do zahraničí. Poslanec STAN Jan Kuchař ohlásil úpravu, která by umožnila prodej volně dostupných léků i prostřednictvím automatů. Novela o nejvyšším státním zastupitelství patrně uzákoní mimo jiné sedmileté funkční období pro nejvyššího státního zástupce, stanoví požadavky na jeho odborné a manažerské schopnosti a pravidla pro odvolání.

Předloha proti praní špinavých peněz rozšíří okruh subjektů, které budou muset prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Zároveň vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých peněz na milion korun, tedy desetinásobně.

Novela o ochraně dětí je ve Sněmovně v úvodním kole. Jejím cílem je zvýšit počty pěstounů tak, aby od ledna 2025 mohly kojenecké ústavy přestat přijímat děti. Vláda chce zjednodušit proces posuzování adeptů na pěstounství, upravit podmínky pro organizace, které pěstounům pomáhají, a zvýšit příspěvek pro ně. Z nynějších 59 000 korun na rok by u dlouhodobých pěstounů vzrostl na 66 000 korun a u přechodných pěstounů na 72 000 korun. Rozšíření práv podezřelých do 15 let věku má podle vládní předlohy spočívat v tom, že policisté budou muset těmto dětem zajistit při prověřování činu advokáta. V prvním čtení je rovněž zpřesnění definice utajované informace, která by měla nově zahrnovat ústní, obrazovou nebo zvukovou podobu.

Dvě poslanecké předlohy by Sněmovna mohla schválit zrychleně v prvním čtení, jak to navrhli jejich předkladatelé. Jde o další odklad povinného používání atestované elektronické spisové služby úřady až na rok 2027 a o upřesnění rozsahu dokumentů, které posuzuje Hasičský záchranný sbor při povolování staveb. Poslanci budou hlasovat také o návrhu Státního fondu kinematografie na příští rok. Na filmové pobídky má jít 1,2 miliardy korun, meziročně o 200 milionů korun méně. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) na jednání kulturního výboru řekl, že do kinematografie má směřovat dalších 200 milionů korun z Národního plánu obnovu, byť ne přímo na pobídky. (ČTK)