Čtyři středočeské obce mají nové zastupitele, volební účast byla od 36 do 83 procent

Skauti dnes večer přivezli do Česka takzvané betlémské světlo. Cestovali s ním z Lince přes Vídeň do Brna vlakem, po celé republice jej rozvezou příští týden v sobotu. I letos plamínek přivezli dva světlonoši pro případ, že by se náhodou něco stalo a plamínek zhasl, řekl ČTK za organizátory Vít Burian.