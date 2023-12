V Jihočínském moři se zase srazily lodě Filipín a Číny, vzájemně se obviňují

V Jihočínském moři se odehrál další incident mezi plavidly Filipín a Číny. Obě strany se z něho navzájem obviňují. Části Jihočínského moře nárokuje několik zemí, včetně Filipín a Číny.

Manila tvrdí, že Čína svým plavidlem úmyslně narazila do filipínských zásobovacích lodí a také lodě pobřežní stráže. Jedné z nich přitom způsobila „vážnou škodu na motoru“. Naproti tomu Peking tvrdí, že dvě filipínská plavidla nelegálně vstoupila do čínských vod, a jedno z nich pak naschvál najelo do lodě čínského námořnictva.

Podobné incidenty se v regionu odehrávají opakovaně. Jeden byl hlášen také v sobotu.

Čína si nárokuje prakticky celé Jihočínské moře, včetně částí, na které zároveň vznášejí nárok Filipíny, Vietnam, Indonésie, Malajsie a Brunej. Toto moře je bohatým lovištěm ryb, zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy a zemního plynu a vedou tudy významné námořní trasy.

V roce 2016 Stálý rozhodčí soud v Haagu, který se zabývá obdobnými spory o námořních zónách, rozhodl, že velká část čínských nároků je neopodstatněná. Peking však rozhodnutí odmítá uznat a dodržovat. (ČTK)