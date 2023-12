Pohřební vůz přivezl odpoledne Schwarzenbergovy ostatky na Orlík

Pohřební vůz dnes před 15:45 přivezl rakev s ostatky Karla Schwarzenberga do orlického zámeckého parku, kde se nachází hrobka šlechtického rodu. V ní bude urna s ostatky bývalého politika uložena.

Do uzavřeného zámeckého parku doprovázelo mercedes pouze jedno další vozidlo pohřební služby.

U závory, která brání vstupu do parku, stáli dva muži v černém oblečení. Krátce před 15:45 zábranu odstranili, protože se k ní blížila auta pohřební služby v doprovodu policie. Mercedes s fordem zajely do parku a směřovaly k hrobce. Park, jenž bývá jindy celoročně přístupný, se opět uzavřel. Veřejnost do něj na přání Schwarzenbergovy rodiny, které areál patří, po celý víkend nesmí.

Bývalý ministr zahraničí, poslanec, senátor, hradní kancléř Václava Havla a příslušník jednoho z nejstarších evropských šlechtických rodů zemřel 12. listopadu ve Vídni, bylo mu 85 let. Dnes se konalo poslední rozloučení v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Následně pak urna se Schwarzenbergovými ostatky zamířila na Orlík.

Okolí zámku i parku s hrobkou se dnes zahalilo do pošmourného počasí. Zataženou oblohu doplňovala zasněžená krajina. Na zámku, kde Schwarzenberg trávil dětství, stále visí černá vlajka. U vchodu do zámku také zůstává pietní místo se svíčkami, které vzniklo hned po Schwarzenbergově úmrtí.

Zakladatel politické strany TOP 09 si vybral pro poslední odpočinek hrobku v zámeckém parku u Orlíku. Jde o místo, kde je uložena řada jeho příbuzných. Například bratr Bedřich, který zemřel v roce 2014. Ostatky dalšího bratra Františka byly na Orlík převezeny z rakouského Murau, kde má rodina také zámek. Termín, kdy se smuteční obřad v rodinném kruhu v orlické hrobce uskuteční, rodina oficiálně nezveřejnila. Hovoří se však nejvíce o neděli.

Schwarzenberg byl ve Vídni, kde sídlí jeho rodina, poslední dny před úmrtím hospitalizován kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. Předtím byl v nemocnici v Praze. Jeho památku od listopadu uctili lidé při mších v místech spjatých s jeho životem, další se ještě uskuteční. Ve vídeňské katedrále svatého Štěpána se bude konat zádušní mše 16. prosince. Povede ji vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn. Další mše se budou konat příští rok 9. ledna v rakouském Murau, 11. ledna v německém městě Schwarzenberg, 16. ledna v Sedlci u Kutné Hory, 17. ledna v Orlíku nad Vltavou a 18. ledna v Českém Krumlově.