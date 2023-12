Skauti dnes dovezou z Rakouska betlémské světlo

Skauti dnes z Rakouska dovezou betlémské světlo. O týden později jej plánují rozvážet po celé republice. Světlo dnes přivezou vlakem RJ 372 Vindobona s plánovaným příjezdem ve 20:36.

Betlémské světlo letos skauti do Česka dopraví z Lince, kde ho rakouští skauti předají delegacím z celé Evropy. Čeští junáci jej následně přivezou z Vídně do Brna vlakem railjet 372 Vindobona, konkrétně ze stanice Wien Hbf. V neděli jej pak donesou do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla.

„Kvůli situaci na Blízkém východě tentokrát neletěla delegace z Rakouska do Izraele, ale světlo v Chrámu Narození Páně v Betlémě zapálila místní dívka Pillar Jarayseh. Poté bylo dovezeno do Ammánu, odkud putovalo letecky do Rakouska. Tam ho převzal Michael Putz – letošní Dítě světla. Desetiletého studenta vybrali organizátoři, protože je nadšený skaut a dobrovolný hasič,“ popsali skauti na sociální síti X.

Betlémské světlo je jedním z novodobých symbolů Vánoc, který vznikl v roce 1986 v Rakousku. Jde o světlo, které rakouští skauti přepravují před Vánoci přímo z izraelského Betléma.

O rozvoz světla po Česku se v sobotu 16. prosince postarají skautští kurýři, kteří budou cestovat vybranými rychlíky i osobními vlaky. Od nich si světlo převezmou ve stanicích místní skauti nebo dobrovolníci, kteří pak budou šířit plamínek dál. Více informací včetně termínů a míst najdou zájemci na webu www.betlemskesvetlo.cz. (České noviny)