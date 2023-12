V Praze na Letné se otevřela fanzóna připravená armádou ve spolupráci se Spartou

Bezpečnostní rada státu (BRS) dnes projednala koncepci výstavby české armády do roku 2035. V tiskové zprávě to uvedl úřad vlády. Náčelník generálního štábu Karel Řehka na nedávném velitelském shromáždění české armády uvedl, že by dokument měla do konce roku schválit vláda.