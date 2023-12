V nemocnici v Římě vypukl požár, zemřeli čtyři lidé

V nemocnici na předměstí Říma vypukl požár. Zemřeli nejméně čtyři lidé a dalších 200 osob evakuovali hasiči. Plameny uhasili nad ránem, ale budova je zcela zničená.

Pacienti na jednotce intenzivní péče v nemocnici sv. Jana Evangelisty v Tivoli byli okamžitě převezeni do jiných nemocnic pomocí sanitky, uvedla v prohlášení kancelář starosty Tivoli. Pacienti v méně kritickém stavu byli přemístěni do nedaleké městské tělocvičny až do přesunu do jiných zařízení.

Požár vypukl v pátek pozdě a nakonec se ho podařilo dostat pod kontrolu. Hasiči v prohlášení uvedli, že zemřeli nejméně čtyři lidé.

Tivoli, které se nachází asi 35 kilometrů (20 mil) severovýchodně od centra Říma, je oblíbenou turistickou destinací. Je nejznámější díky archeologickým nalezištím Villa d’Este a Villa Adriana, které jsou obě zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. (AP)