„Bezpodmínečné příměří“ je nerealistické a je třeba dvoustátního řešení, tvrdí USA

„Bezpodmínečné příměří“ je nerealistické a je třeba dvoustátního řešení, tvrdí Spojené státy. Zástupce USA Radě bezpečnosti Robert Wood vysvětloval důvody, proč vetovaly návrh rezoluce vyzývající k okamžitému humanitárnímu příměří.

Zástupce dodal, že za nejvíce nerealistickou považuje výzvu k „bezpodmínečnému příměří“.

To by podle něj Hamásu umožnilo obnovit své síly a opakovat teror ze 7. října.

„Tato rezoluce v podstatě říká, že by to Izrael měl prostě tolerovat, že by měl tento teror nechat bez kontroly,“ řekl Wood.

Tento postoj označil za „recept na katastrofu pro Izrael, Palestince i celý region“.

Zástupce USA pak zopakoval i to, co již dříve v této věci řekl prezident Joe Biden, že jedinou cestou k dosažení trvalého míru je dvoustátní řešení.

Zdůraznil, že „žádná země nemůže a neměla by tolerovat to, co Hamás udělal 7. října“.

„Kdyby byla některá z našich zemí takto napadena, všichni bychom očekávali, že tato rada potvrdí naše práva na ochranu našich občanů,“ poznamenal Wood.

Podle USA byl navíc proces přípravy návrhu rezoluce „uspěchaný“. a neobsahoval formulace, které požadovaly, jako například odsouzení útoku Hamásu ze 7. října.

„Bohužel téměř všechna naše doporučení byla ignorována,“ řekl Wood. „Výsledkem tohoto uspěchaného procesu byla nevyvážená rezoluce, která byla odtržená od reality.“

Na závěr prohlásil, že USA nemohou podporovat „neudržitelné příměří“, které jen „zasévá zárodky další války“. (BBC)