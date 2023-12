Trumpovým cílem je diktatura. Pokud vyhraje, všechno se změní, píše Edward Lucas v komentáři Financial Times. „Američtí spojenci by se měli pojistit proti Trumpovi 2.0 ještě dnes. Za rok, kdy by se Trump mohl stát čerstvě zvoleným prezidentem, by to bylo mnohem dražší.“

Vladimir Putin i Si Ťin-pching by Trumpovo zvolení vzali jako zelenou k uskutečnění rázných kroků ve svých plánech. Foto: Gage Skidmore