MOV umožní start Rusů a Bělorusů na olympiádě pod neutrální vlajkou

Mezinárodní olympijský výbor umožní ruským a běloruským reprezentantům startovat na olympijských hrách v roce 2024 v Paříži. Mohou soutěžit se statusem neutrálních sportovců. Účast jim bude povolena jako jednotlivcům v případě, že splní kvalifikační kritéria a další podmínky, oznámili dnes zástupci MOV.

Český olympijský výbor (ČOV) s účastí Ruska a Běloruska na olympiádě nesouhlasí.

„Výkonný výbor MOV rozhodl, že individuální neutrální sportovci (AIN), kteří se kvalifikovali prostřednictvím stávajících kvalifikačních systémů mezinárodních federací, budou prohlášeni za způsobilé soutěžit na olympijských hrách v Paříži 2024 v souladu s podmínkami uvedenými níže,“ uvedl MOV v prohlášení.

Podle MOV se zatím do soutěží kvalifikovalo jedenáct „neutrálních“ sportovců, osm z Ruska a tři z Běloruska. Start jim bude umožněn pod neutrální vlajkou, bez státní hymny či symbolů. Sportovci, kteří mají vazby na vojenské či policejní složky, by měli zůstat vyloučeni stejně jako ti, kteří aktivně podporují válku na Ukrajině. Startovat na OH nesmějí ani týmy z obou zemí.

Pro připuštění jednotlivců jako neutrálních sportovců se navzdory pokračujícímu válečnému konfliktu na Ukrajině vyslovili v tomto týdnu na 12. olympijském summitu v Lausanne zástupci mezinárodních federací a národních olympijských výborů. MOV požádali, aby v této otázce rozhodl co nejrychleji.

ČOV dnes v reakci na to zopakoval postoj, k němuž v dubnu dospělo jeho plénum. „Nesouhlasíme s jakoukoli formou účasti Ruska a Běloruska v kvalifikacích na olympijské hry nebo na hrách samotných po dobu trvání válečného konfliktu na Ukrajině,“ uvedl pro ČTK.

Sportovci z Ruska a spojeneckého Běloruska dostali zákaz startu v mezinárodních soutěžích po začátku vojenského útoku na Ukrajinu z loňského února. Letos na jaře nicméně MOV vyzval mezinárodní organizace, aby za podmínek dodržení neutrality umožnily sportovcům z těchto zemí návrat do soutěží, na nichž by mohli plnit kvalifikační podmínky pro start v Paříži. Řada sportovních svazů této výzvě vyhověla. (České noviny)