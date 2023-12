Jednání na COP28 zatím shodu o budoucnosti fosilních paliv nepřinesla

Jednání na klimatické konferenci OSN Dubaji zatím dohodu o budoucnosti fosilních paliv nepřinesla, píšou agentury. Šéf konference COP28 Sultán Džábir dnes proto vyzval země, aby při hledání kompromisu vystoupily ze své „komfortní zóny“.

Na nalezení dohody mají státy oficiálně čas do úterý a je stále možné, že konečný text zmínku o budoucím ukončení používání těchto paliv obsahovat nebude.

Nový návrh, který byl zveřejněn dnes, obsahuje podle agentury Reuters pět možností. Jednou z nich je „ukončení používání fosilních paliv podle nejlepších dostupných vědeckých poznatků“ a také další tři vyzývají k snížení či konci používání těchto paliv. Je však také možné, že konečný text žádnou zmínku o budoucnost plynu, ropy či uhlí obsahovat nebude.

Proti zmínce o snížení či ukončení využívání fosilních paliv se podle agentury AFP v předchozích dnech postavily Čína, která je jejich největším spotřebitelem na světě, a některé arabské země, jež patří k předním světovým producentům ropy a plynu. Čína se postupem času stává v jednání vstřícnější, tvrdí pozorovatelé. Naopak skupina zemí kolem Saúdské Arábie má podle nejmenovaného pozorovatele citovaného agenturou AFP velmi obstrukční jednání.

Podle agentury Reuters má zmínka o konci používání fosilních paliv podporu osmi desítek ze zhruba 200 účastníků konference. Mezi nimi je Evropská unie a podle vyslance USA pro klima Johna Kerryho Spojené státy rovněž podporují silné vyjádření ohledně ukončení používání fosilních paliv.

„Musíme být v energetickém přechodu spořádaní a odpovědní,“ řekl dnes šéf konference Džábir, který je ministrem průmyslu Spojených arabských emirátů a zároveň šéfem státní ropné společnosti ADNOC. Země vyzval, aby vystoupily ze své komfortní zóny. Na dotaz agentury AFP Džábir řekl, že v této chvíli nemůže zaručit, že se nakonec zmínka o plynu, ropě či uhlí ve finálním textu objeví. „Je však jisté, že pokles spotřeby fosilních paliv nakonec nastane,“ řekl.

Na jednání mají vyjednavači čas nejméně do úterního rána, kdy konference oficiálně končí. Džábir již řekl, že chce, aby akce skončila podle plánu. To by bylo mimořádnou událostí, protože, jak připomíná AFP, v posledních čtyřech letech jednání končila vždy nejméně 24 hodin po oficiálním termínu.