ČR podporuje snahu definovat náhrady škod způsobených válkou na přírodě

Česká republika i všechny členské země EU podporují snahu Ukrajiny, aby mezinárodní společenství definovalo takzvanou ekocidu, tedy škody, které způsobil válečný konflikt na životním prostředí a které by měl hradit agresor.

Na tiskové konferenci před odletem na klimatický summit OSN COP28 v Dubaji to dnes řekl novinářům ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ministr poukázal na to, že kvůli ruské agresi je obrovské území na Ukrajině zaminované a velké škody na životním prostředí způsobilo i zničení Kachovské přehrady. Voda z protržené přehrady letos v červnu zaplavila podle ukrajinských úřadů 8600 kilometrů čtverečních, což je více než rozloha Plzeňského kraje.

Odstranit škody způsobené válkou na Ukrajině může podle Hladíka trvat desítky let. Nečeká ale, i kvůli účasti Ruska na summitu, že by se státy na definici ekocidy nyní dohodly. Nicméně mezinárodní společenství by podle ministra mělo definici podpořit, protože nejde jen o Ukrajinu, ale podobné škody mohou vznikat i v jiných zemích. (ČTK)