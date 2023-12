Británie zaplatila 240 milionů liber za zablokovaný plán na deportace migrantů

Britský premiér Rishi Sunak dnes čelil tlaku, aby vysvětlil, proč Británie zaplatila Rwandě 240 milionů liber (přes 6,8 miliardy Kč) v rámci zablokovaného plánu na deportaci migrantů do této východoafrické země. Do Rwandy přitom zatím Británie nedeportovala ani jedinou osobu.

Celková zaplacená částka je o 100 milionů liber vyšší než původních 140 milionů liber, které britská vláda už dříve poslala rwandské vládě na základě dohody uzavřené v dubnu 2022.

Podle dohody by migranti, kteří se do Británie dostanou přes Lamanšský průliv, byli posíláni do Rwandy, kde by byly zpracovány jejich žádosti o azyl. Plán byl napaden u britských soudů a žádné lety do Rwandy se zatím neuskutečnily. Minulý měsíc britský nejvyšší soud rozhodl, že tato politika je nezákonná, protože Rwanda není pro uprchlíky bezpečnou zemí. Navzdory tomuto rozhodnutí a rostoucím nákladům Sunak slíbil, že bude v plánu pokračovat.

Britská vláda proto ve středu zveřejnila návrh upraveného zákona, který má po zrychleném přijetí umožnit deportovat migranty do Rwandy bez ohledu na britské nebo mezinárodní zákony týkající se lidských práv. Návrh označující Rwandu za bezpečnou zemi má předejít tomu, aby britský plán posílat žadatele o azyl do Rwandy zakazovaly soudy jako dosud.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že ve finančním roce 2023–24 vyplatilo Rwandě dalších 100 milionů liber a očekává, že v nadcházejících 12 měsících předá dalších 50 milionů liber. Opoziční Liberální demokraté uvedli, že jde o „neodpustitelné plýtvání penězi daňových poplatníků“.

Návrh zákona, jehož první hlasování je v Dolní sněmovně naplánováno na úterý, rozbouřil vládnoucí Konzervativní stranu, která v průzkumech veřejného mínění zaostává za opozičními labouristy. Volby by se měly konat příští rok.

Sunak čelí odporu části konzervativních zákonodárců, kteří se obávají, že Británie poruší své závazky v oblasti lidských práv. Větší nebezpečí však Sunakovi hrozí od konzervativců z pravicového křídla strany, kteří si myslí, že návrh zákona je příliš mírný, a chtějí, aby Spojené království opustilo Evropskou úmluvu o lidských právech. Náměstek ministra vnitra pro přistěhovalectví Robert Jenrick kvůli návrhu zákona rezignoval na funkci. (ČTK)