Texaská soudkyně přelomovým verdiktem povolila potrat navzdory místním zákazům

Soudkyně v americkém státě Texas navzdory místním tvrdým restrikcím povolila potrat, o který požádala žena, jejíž plod má podle lékařů mizivou šanci na přežití. Čtvrteční rozhodnutí americká média označují za přelomový moment.

Jde zřejmě o jeden z prvních případů, kdy těhotná požádala o soudem povolenou interrupci kvůli zákazům, které umožnilo zavádět loňské rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států.

Na texaský soud se v úterý obrátila 31letá Kate Cox, která je ve druhém trimestru těhotenství. V žalobě uvedla, že se svým manželem velmi toužili po dítěti, ovšem lékaři dospěli k závěru, že její plod by nejspíše byl mrtvý již při narození, případně by miminko po porodu přežilo maximálně několik dní. Zároveň žena dostala informaci, že pokračování těhotenství by mohlo ohrozit její zdraví a schopnost mít další dítě, cituje z žaloby list Texas Tribune.

„Pomyšlení, že paní Cox zoufale chce být rodičem a tento zákon by ji ve skutečnosti mohl o tuto možnost připravit, je šokující. Jednalo by se o skutečný justiční omyl,“ uvedla soudkyně Maya Gamble. Podle jejího příkazu, který platí 14 dní, Texas v případě Kate Cox nemůže vymáhat své protipotratové zákony, uvádí agentura AP.

Dočasné nařízení se vztahuje pouze na Kate Cox, které lékaři podle žaloby řekli, že potrat i přes její zdravotní problémy nelze kvůli místním restrikcím provést. V Texasu aktuálně platí hned tři zákony, které zakazují interrupce po celou dobu těhotenství a umožňují i soukromým osobám hnát lidi k soudu za to, že pomohli někomu potratit, vysvětluje deník New York Times. (ČTK)