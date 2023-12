Muzeum literatury nominováno na cenu pro nejlepší evropská muzea

České Muzeum literatury otevřené v nové budově v říjnu roku 2022 postoupilo do užšího výběru soutěže European Museum of the Year Award (EMYA), která hodnotí nejlepší evropská muzea.

Nové Muzeum literatury sídlí v třetí Petschkově vile. Foto: Anna Pleslová, Muzeum literatury

Porotci z různých zemí navštívili všechna přihlášená muzea a v listopadu sestavili seznam nominovaných muzeí, která postupují do finálového klání.

V něm je celkem padesátka muzeí z celé Evropy. Kromě Muzea literatury jsou z Česka nominovány ještě jablonecké Muzeum skla a bižuterie a Památník Zámeček v Pardubicích.

Vítězové budou vyhlášeni v portugalském Portimão na začátku května 2024.

O Muzeu literatury jsme psali zde.