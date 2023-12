Mladá Boleslav prověří možnosti propojení starého města s okolím výtahem

Mladoboleslavský hrad by v budoucnu mohl s okolím propojit výtah nebo jiné technické zařízení. Městští radní schválili to, že začnou s prověřováním možností, jak to lze uskutečnit.

Staré město leží v památkově chráněné zóně. Snadnější přístup by mohl zvýšit jeho atraktivitu. ČTK to řekl radní a předseda Výboru pro spolupráci se Škoda Auto Robin Povšík (Hlas pro Boleslav).

„V tuto chvíli bylo rozhodnuto o zahájení prací s výhledem na realizaci výtahu či jiného technického zařízení, které usnadní spojení Starého města, konkrétně prostranství Mladoboleslavského hradu, a Nádražní ulice, oblast Poplužního dvora,“ uvedl Povšík. Město má podle něj několik obecných studií, které nechala dříve vypracovat společnost Škoda Auto. Nyní začne prověřovat možnosti zejména s ohledem na památkou ochranu místa. „Teprve na základě debaty s památkáři, která potrvá minimálně šest měsíců, bude možné stanovit další postup,“ doplnil Povšík. Přípravu studie a projektové dokumentace pak odhaduje na další dva roky.

V Mladé Boleslavi je výtahem propojená také Ptácká a Vodkova ulice. Magistrát chce příští rok znovu v soutěži hledat také firmu, která by postavila veřejný výtah na vyhlídce u Čedoku a navazující stezku pro pěší a cyklisty. Měla by propojit ulici T. G. Masaryka s lesoparkem Štěpánka. (ČTK)