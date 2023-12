Amsterdam omezil rychlost

Strojvedoucí z německého odborového svazu GDL budou od zítřejších 22 hodin do pátečních 22 hodin stávkovat. Bude to znamenat tisíce odřeknutých spojů, dotkne se to i dopravy do Česka. Strojvedoucí požadují navýšení mezd i zkrácení pracovní doby na 35 hodin týdně. (Zdopravy)