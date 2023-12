Kriminalisté obvinili z vraždy muže, který ve středu napadl v Plzni partnerku

Argentinská policie zadržela Josefa Šindelka, který se 25 let skrýval před nástupem do vězení. Šindelek byl za podvod odsouzen na 5,5 roku do vězení, po odvolání mu soud trest snížil na 30 měsíců. Muž ale do vězení nenastoupil a ze země utekl. Policie po něm v roce 1998 vyhlásila pátrání. (Seznam Zprávy)