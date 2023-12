Spor o Kalouska pokračuje: Když TOP 09 nesplní domácí úkoly, ohrožuje koalici, říká Vondra

Analýza: Banální hlasování o kandidátce do eurovoleb rozpoutalo v TOP 09 vnitřní boj mezi předsedkyní Pekarovou Adamovou a bývalými předsedy Kalouskem a Pospíšilem. Na základě rozhovorů s řadou klíčových členů vysvětlujeme, co je nyní ve hře, jaké mohou být motivace jednotlivých aktérů a co se v zákulisí vládní strany vlastně děje.