Cameron: Je silný důvod použít zmrazený ruský majetek na obnovu Ukrajiny

Existují silné argumenty pro použití zmrazeného ruského majetku na obnovu Ukrajiny. Řekl to dnes podle agentury Reuters britský ministr zahraničí David Cameron. Zároveň využil své návštěvy Spojených států k tomu, aby americké politiky vyzval ke schválení dalšího balíčku vojenské pomoci pro Ukrajinu.

Cameron dnes na bezpečnostním fóru ve Washingtonu řekl, že o otázce použití zmrazeného ruského majetku hodlá hovořit se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem.

„Existuje velmi silný důvod pro to, abychom řekli ‚místo pouhého zmrazení vezměme ty peníze a dejme je na obnovu Ukrajiny; to bude, chcete-li, záloha na reparace, které Rusko jednou bude muset zaplatit za nelegální invazi, kterou podniklo,“ řekl Cameron.

„Prošel jsem si všechny argumenty a dosud jsem neviděl nic, co by mě přesvědčilo o tom, že je to špatný nápad,“ citovala dále agentura Reuters nového šéfa britské diplomacie.

Také lídři EU se v říjnu shodli, že unie musí pokročit v debatách o tom, jak by mohla využít zisky ze zmrazených ruských aktiv na podporu obnovy Ukrajiny. Unie od loňské ruské invaze zablokovala aktiva ruské centrální banky v celkovém objemu přes 200 miliard eur (téměř pět bilionů Kč).

Bývalý britský premiér využil dnešní návštěvy Washingtonu podle Reuters také k výzvě americkým politikům, aby schválili nový balík vojenské pomoci Ukrajině.

„Neobávám se o sílu a jednotu a konsensus a statečnost ukrajinského lidu. Obávám se, že neuděláme to, co je třeba,“ řekl Cameron. „Musíme zajistit, že jim poskytneme zbraně, ekonomickou podporu, morální podporu, diplomatickou podporu, ale hlavně vojenskou podporu, která může být rozdílná,“ dodal konzervativní politik a zdůraznil, že „evropská bezpečnost je také americkou bezpečností“.

Republikáni v americkém Senátu ve středu zablokovali návrh o nové pomoci Ukrajině a Izraeli, kterou požaduje prezident Joe Biden. Výměnou za podporu balíčku, který zahrnuje i další položky, požadují výrazné zpřísnění americké imigrační politiky. Na pomoc Kyjevu by balík navržený v Senátu vyčlenil přibližně 61 miliard dolarů (1,38 bilionu korun).

Biden varoval, že vítězství Ruska nad Kyjevem by postavilo Moskvu do pozice, kdy by mohla zaútočit na spojence v NATO a zatáhnout americké vojáky do války.