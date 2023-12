Katalog World Press Photo nemá na obálce vítězný snímek z Mariupolu

Nadace World Press Photo, která pořádá stejnojmennou novinářskou fotografickou soutěž, na obálku svého katalogu neumístila letošní vítězný snímek kvůli jeho explicitnímu obsahu.

Vítězná fotografie World Press Photo. Foto: Evgeniy Maloletka, ČTK / AP

V prestižní soutěži zvítězila fotografie ukrajinského fotoreportéra agentury AP Jevhena Maloletky, která zachycuje smrtelně zraněnou těhotnou ženu, již záchranáři odnášejí na nosítkách z rozbombardované nemocnice v ukrajinském Mariupolu.

„Je vhodnější použít pro titulní stranu jinou fotografii, protože jde o knihu, která je vystavovaná v muzeích, obchodech a knihkupectvích,“ řekla deníku El País výkonná ředitelka nadace World Press Photo Joumana El Zeinová Khouryová.

Na titulní stránce katalogu se místo Maloletkova snímku objevila fotografie zachycující mladou ženu v Íránu, která navzdory předpisům tamního islámského režimu sedí na veřejnosti v západním oblečení. Loni v prosinci ji pořídil Ahmad Halabísaz.

El Zeinová Khouryová řekla, že obě fotografie „dokumentují nespravedlnost“ a „nebezpečí, jakému čelili jejich autoři i zachycené ženy“. Rozhodnutí nezařadit na obálku ročenky snímek těhotné ženy zraněné při ruském dobývání Mariupolu podle El Zeinové Khouryové „je vědomým rozhodnutím prokázat respekt obětem a dát najevo náš hněv kvůli nelidské ztrátě životů“.

Dvaatřicetiletá Iryna Kalininová, kterou loni v březnu na nosítkách potažených červenou dekou s černými puntíky vyfotografoval Maloletka, svým zraněním podlehla krátce poté, co porodila mrtvé dítě.

Kurátorka World Press Photo Marika Cukrowská listu El País řekla, že rozhodnutí neumisťovat Maloletkův snímek na obálku ročenky padlo brzy po ohlášení letošních vítězů a oba fotografové ho „pochopili a souhlasili s ním“.

Španělská fotoreportérka Sandra Balsellsová podotkla, že by ji zajímalo, zda by takové rozhodnutí přišlo, i kdyby Iryna přežila. Řekla také, že je divné, že porota měla dost odvahy na to, aby snímek z Mariupolu nechala vyhrát, ale pak ho „zneviditelnila“ tím, že souhlasila, aby nebyl na titulní stránce katalogu.

El País připomíná, že už v minulosti se několikrát stalo, že se vítězný snímek World Press Photo neocitl na titulní stránce ročenky. Například v roce 1993 soutěž vyhrála fotografie obětí hladomoru v Somálsku amerického fotografa Jamese Nachtweye. (ČTK)