Humanitární situace v Gaze je katastrofální, uvedlo 27 organizací i úřadů OSN

Humanitární situace v Pásmu Gazy je katastrofální, uvedly ve středu ve společném prohlášení téměř tři desítky organizací, včetně několika úřadů OSN, a vyzvaly k okamžitému zastavení bojů.

V některých oblastech Pásma Gazy jsou lidé celý den bez jídla, nemají dostatek pitné vody a nemocnice, které ještě fungují, jsou přeplněné. Mnozí se stěhují už poněkolikáté z místa na místo, aby unikli bombám.

„Žádná voda, žádná hygiena, žádné jídlo, jen bomby,“ shrnul situaci v Pásmu Gazy mluvčí Dětského fondu OSN (UNICEF) James Elder, který oblast před několika dny navštívil. „Téměř nikdo nemá v Gaze dost jídla, v některých oblastech je devět z deseti lidí bez jídla celý den,“ uvedl zástupce organizace OSN Světový potravinový program (WFP) pro palestinská území Sámir Abdal Džábir.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedl, že kvůli intenzivním bojům se od neděle humanitární pomoc v Pásmu Gazy nedostává jinam než do oblasti Rafáhu u egyptských hranic. Podle OCHA se z velké části zastavila i pomoc pro město Chán Júnis, kde jsou přitom stovky tisíc vysídlených lidí. Desítky tisíc lidí se kvůli bojům v Chán Júnisu přesunuly v několika posledních dnech do Rafáhu, který už je ale také přeplněný. Mnozí lidé spí na ulicích, nemají jídlo, vodu, elektřinu ani internet, který přitom mají podle izraelské armády využívat k tomu, aby zjistili, kde je v Pásmu Gazy bezpečno. Podle humanitárních organizací téměř nikde.

„Přemisťovali jsme se už šestkrát, snažím se ochránit své děti před smrtí, která nás pronásleduje všude,“ citovala mezinárodní organizace ActionAid obyvatelku Gazy Jaru, která je zároveň humanitární pracovnicí. „Utekli jsme na jih, protože nám po výzvě izraelské okupační jednotky řekly, že tu bude bezpečno. Ale i cestou sem padaly kolem nás bomby,“ popsala.

„Už několikrát jsme to řekli a říkáme to znovu. V Pásmu Gazy není nikde bezpečno, ani na jihu, ani v Rafáhu ani v žádné takzvané bezpečné zóně,“ uvedl šéf úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA Philippe Lazzarini.

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že zdravotnický sytém v Gaze je před kolapsem. Podle WHO nyní funguje, alespoň částečně, jen 14 ze 36 nemocnic v Pásmu Gazy. Ghebreyesus také podpořil středeční výzvu generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese adresovanou Radě bezpečnosti OSN, aby vyzvala k okamžitému humanitárnímu příměří mezi Izraelem a Hamásem, protože v Pásmu Gazy hrozí kolaps humanitární pomoci. Guterres využil zřídka používaný článek 99 Charty OSN, který mu umožňuje upozornit Radu bezpečnosti na cokoli, co může ohrozit světový mír. V dopise zmínil katastrofální situaci v Pásmu Gazy i útok hnutí Hamásu na Izrael, který 7. října tuto válku spustil.

„Je to tragédie. Desítky tisíc vysídlených lidí nemají nic, ani jídlo ani vodu. Nemají nic, čím by se přikryli v noci, kdy je chladno….Takže když je nezabijí bomby, zabije je zima, hlad, žízeň nebo prostě jen ta hrozná realita, kterou zažíváme,“ řekl televizní stanici Al-Arabíja mladý dobrovolník organizace ActionAid Palestine. (ČTK)