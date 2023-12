V ČR se předepisuje 4000 léků na covid týdně, dříve 21 000 za půl roku

Lékaři v Česku nyní předepisují kolem 4000 balení antivirových léků na covid-19 za týden. Užívají je zřejmě i pacienti, kteří nemají vážné riziko. Novinářům to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Na dotaz ČTK doplnil, že omezení předepisování těchto léků ale ministerstvo nechystá. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo letos za první pololetí předepsáno 21 000 balení, loni 100 000 za celý rok.

„Je to v souvislosti s probíhajícím nárůstem množství případů a šířením covidu-19,“ uvedl Dvořáček. Léky Lagevrio a Paxlovid lékaři doporučují zejména lidem nad 65 let nebo chronicky nemocným. „Nicméně je vidět, že se využívají v mnohem širší míře, než bylo původně zamýšleno,“ dodal. Podle údajů ÚZIS loni i letos v prvním pololetí tvořili lidé mladší 65 let téměř 40 procent těch, kterým lékaři tyto léky předepsali.

Další úhradu těchto léků schválila minulý týden vláda. Podle Dvořáčka sice dodávky kolísají, nedostupnost ale nehrozí. „Nehrozí nedostupnost. Máme zajištěné dodávky obou dvou těchto antivirotik v takové míře, aby je každý český pacient, který je opravdu potřebuje, opravdu dostal,“ řekl. Léky podle něj ale nejsou úplně bez rizika a je u nich nutné hlídat vzájemné působení s dalšími léky.

Pro většinu lidí je podle Dvořáčka vhodnější prevence očkováním proti covidu-19, které odborníci v současné době doporučují podobně jako chřipku před sezonou. Letos na podzim se podle dat ministerstva nechalo očkovat zhruba 330 000 lidí. Po vrcholu zájmu ve druhé polovině října zájem opět postupně opadá, v současné době je maximum v pracovní den kolem 2600 podaných dávek.

Lék Lagevrio je v ČR dostupný od konce roku 2021, Paxlovid od října 2022. V roce 2020 za léčiva určená přímo na covid-19, tehdy například Remdesivir, největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zaplatila 126 milionů korun. V roce 2021, kdy se objevily i monoklonální protilátky, to bylo 987 milionů korun a loni, kdy přibyla antivirotika Paxlovid a Molnupiravir čili Lagevrio, to bylo 1,69 miliardy korun. Dalších 987 milionů korun loni zaplatil Svaz zdravotních pojišťoven (SZP), který sdružuje šest menších pojišťoven.

Léčiva může lékař předepsat pacientům, u kterých hrozí vyšší riziko komplikací při nákaze koronavirem. Většinou je užívají senioři nebo lidé s jinými chronickými nemocemi. Pro lepší účinnost léků, které brání množení viru v těle, je důležité jeho včasné nasazení co nejdříve po nákaze nebo po začátku příznaků covidu-19. V roce 2021 byl dostupný jen lék Lagevrio, užívalo ho 60 lidí. Loni přibyl Paxlovid a pacientů s oběma léčivy bylo přes 100 000. Za Paxlovid platí pojišťovna 26 600 korun, za Lagevrio 18 000 korun. (ČTK)