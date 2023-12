Dánský parlament přijal návrh zákona zakazujícího pálení koránu

Dánský parlament dnes schválil návrh zákona, který zakazuje pálení koránu a jiné nevhodné zacházení s náboženskými texty na veřejných místech. Informovala o tom agentura Reuters. Pálení výtisků koránu v Dánsku a ve Švédsku vyvolalo v minulých měsících protesty v muslimských zemích, což zvýšilo bezpečnostní obavy Kodaně.

Opoziční strany snahy dánské vlády kriminalizovat pálení koránu v minulosti ostře kritizovaly jako nepřijatelné omezení svobody projevu. Podle některých odpůrců znamená novela návrat k zákonu proti rouhání, který Dánsko zrušilo v roce 2017.

„Dějiny nás za to tvrdě odsoudí, a z dobrého důvodu. Jde o to, zda o omezení svobody slova rozhodneme my sami, nebo jestli je nám diktováno zvnějšku,“ prohlásila podle Reuters Inger Stöjberg, šéfka protiimigrační strany Dánští demokraté, která byla proti návrhu. Stöjberg zákon označila za kapitulaci před islámem a poklonkování zemím, které nesdílejí dánské hodnoty.

Dánská centristická koaliční vláda ale ujistila, že nová pravidla budou mít na svobodu projevu jen minimální vliv a kritizovat náboženství jinými způsoby bude i nadále legální. Při porušení nového zákona bude hrozit pokuta nebo až dva roky vězení.

Nový zákon schválilo dnes po téměř čtyřhodinové rozpravě ve třetím čtení 94 ze 179 poslanců, napsala agentura AFP. (ČTK)