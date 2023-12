Lukl: Samosprávy chtějí jednat s vládou, aby se nesnižoval jejich podíl na DPH

Města a obce chtějí jednat s vládou o tom, aby se nesnižoval jejich podíl na výběru daně z přidané hodnoty. Novinářům to dnes v Praze řekl předseda Svazu měst a obcí František Lukl po schůzce s představiteli kabinetu.

Rozpočtové určení daní se mění v rámci vládního balíčku ke konsolidaci veřejných financí. Podle Lukla se ale dohoda se samosprávami týkala pouze snížení jejich podílu na příjmových daních.

Lukl řekl, že představitelé SMO dnes vládě tlumočili svůj nesouhlas s rozhodnutím snížit městům a obcím kromě podílu na daních z příjmu fyzických a právnických osob i podíl na DPH. Tento krok považuje za neférový, vláda by ho měla přehodnotit. „Budeme považovat za víc než vhodné, aby se vrátil koeficient na DPH do hodnoty, která je k dnešnímu dni,“ řekl.

Vláda upravila koeficienty RUD s ohledem na to, že si obce ponechají celý výnos daně z nemovitosti, která se od příštího roku zvyšuje. Původně kabinet chtěl, aby dodatečný výnos této daně šel do státního rozpočtu. Daň z nemovitosti je dosud výhradním příjmem obcí.

Zástupci SMO dnes jednali s vládou také o otázkách školství. „Jsme připraveni jednat o financování nepedagogických pracovníků, ale pouze a jenom za předpokladu, že se tyto finanční prostředky, které jsou nyní v rámci rozpočtu, přelijí do rozpočtů měst a obcí,“ řekl Lukl.

Tématem bylo i zvažované zavedení zálohového systému na plastové láhve. V tomto směru byli zástupci SMO skeptičtí, zda záměr bude skutečně efektivní. Upozornili, že už nyní se daří v Česku vytřídit osm z deseti plastových lahví, což zemi řadí mezi nejlepší třetinu v Evropské unii. Zálohový systém by mohl znehodnotit investice, které samosprávy vložily do systému sběru tříděného odpadu a do třídicích linek, míní. (ČTK)