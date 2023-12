Zastupitelé Prahy 11 odvolali starostku Šárku Zdeňkovou (HPP11), podle opozice neřešila problémy. Podle Zdeňkové jsou důvody vykonstruované.

Pro odvolání hlasovali i Piráti, kteří byli donedávna součástí radniční koalice. Opozice a Piráti jako důvod uvedli mimo jiné neschopnost radnice řešit problémy. Odvolaná starostka to označila za zástupné důvody. Skutečným motivem je podle ní to, že se snažila o transparentní vztahy mezi radnicí a městskými společnostmi. Pro odvolání hlasovalo 19 z 35 zastupitelů.

„Vím, že se jedná o závažný návrh, ale naše městská část se nachází v závažné situaci. Nedělal jsem si iluze o vedení koalice, ale nyní devastuje zájmy městské části a přivádí ji na pokraj propasti,“ řekl opoziční zastupitel Martin Sedeke (ODS), který bod odvolání starostky předložil. Hlavním problémem podle něj je neřešení situace ohledně rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra na Jižním Městě. Podle Sedekeho hrozilo to, že městská část bude muset kvůli zpoždění stavby vrátit dotaci 180 milionů korun od hlavního města. Podle něj Zdeňková takto kritickou situaci neřešila.

„Skutečné důvody odvolání jsou vykonstruované důvody. Ve skutečnosti nejde o nic víc než o odstranění nositele politiky HPP11,“ řekla na zasedání Zdeňková. Důvodem je podle ní například to, že dlouhodobě usiluje o transparentní a finančně i procesně efektivní vztah městské části a městské společnosti Jihoměstská majetková a radní za Piráty dlouhodobě nepodporují potřebné změny. Zmínila také to, že v posledních týdnech vystoupila proti jednání radního Jiřího Dohnala (Piráti), který údajně pobízel smluvní partnery městské části, aby zaslali finanční dary místo městské části do problematické městské společnosti Kulturní Jižní Město (KJM). „Odvoláváte někoho, kdo měl ve volbách nejvíc hlasů, nejoblíbenější političku Prahy 11,“ zastal se Zdeňkové zastupitel Martin Farmačka (HPP11).

Původně koaliční Piráti v listopadu oznámili, že chtějí starostku vyměnit kvůli nespokojenosti s její prací. HPP 11 pak Pirátům na jednání 5. prosince vypovědělo koaliční smlouvu. Podle Dohnala, který odvolání Zdeňkové podpořil, nyní radnice nemá fakticky koalici a následovat bude koaliční vyjednávání. Dohnal byl starostou v minulém funkčním období, kdy koalici tvořili Piráti s ANO, ODS, TOP 09 a STAN.

Piráti Zdeňkovou kritizovali kvůli tomu, že údajně blokuje řešení situace ve společnosti KJM tím, že odmítá navýšit dotaci na provoz společnosti. Podle nich starostka svým chováním poškozovala ekonomické zájmy Prahy 11 a nevhodně se chovala k zaměstnancům úřadu i koaličním partnerům. Zdeňková už dříve uvedla, že KJM má 3,5 milionu korun vnitřního dluhu a je zejména v podezření z neoprávněného využití letošní dotace. Čeká se proto podle ní na audit, který by měl důležité otázky zodpovědět a být podkladem pro další závažná rozhodnutí, včetně těch finančních.

Komunální volby v Praze 11 vyhrálo HPP11 s 11 mandáty v zastupitelstvu, které má 35 členů. Druhé skončilo ANO s deseti mandáty a třetí Společně – ODS a NK se čtyřmi zastupiteli. Praha 11 Sobě získala čtyři mandáty, tři zastupitele mají Piráti a TOP 09 se STAN také tři. Dosavadní koalice Hnutí pro Prahu 11, Pirátů a Prahy 11 Sobě měla těsnou většinu 18 hlasů. (ČTK)