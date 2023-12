Sunak hájí zákon o deportacích do Rwandy, čelí tlaku své strany

Britský premiér Rishi Sunak dnes apeloval na nejednotné zákonodárce své Konzervativní strany, aby podpořili návrh zákona o deportacích migrantů do Rwandy. Část konzervativců považuje návrh za málo důrazný a Sunak podle médií čelí dosud největšímu tlaku za rok v premiérském křesle.

Pravicoví politici hovoří o tom, že je v případě neúspěchu hlasování v parlamentu ohrožena jeho pozice lídra strany a premiéra.

Britská vláda ve středu zveřejnila návrh upraveného zákona, který má po zrychleném přijetí umožnit deportovat migranty do Rwandy bez ohledu na britské nebo mezinárodní zákony týkající se lidských práv. Návrh označující Rwandu za bezpečnou zemi má předejít tomu, aby britský plán posílat žadatele o azyl do Rwandy zakazovaly soudy jako dosud. Návrh však vyvolal kritiku pravého křídla konzervativců a náměstek ministra vnitra pro přistěhovalectví Robert Jenrick kvůli němu rezignoval na funkci.

„Je to jediný možný přístup, protože kdybychom zašli dál, byť jen o centimetr, tak Rwanda to schéma zboří a my nebudeme moci nikoho posílat nikam,“ řekl na dnešní tiskové konferenci premiér. Zároveň vyzval všechny zákonodárce, aby návrh podpořili.

Vláda chce normu schválit urychleně a první hlasování je podle dnešního vyjádření Penny Mordaunt, členky Sunakovy vlády odpovídající za koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně, na programu již příští týden v úterý.

Část konzervativců se však k návrhu staví kriticky, neboť podle nich nejde dostatečně daleko a nedokáže vyřešit britský problém s migrací. Například bývalá Sunakova ministryně vnitra Suella Braverman dnes stanici BBC řekla, že návrh „nebude fungovat a lodě (s migranty) nezastaví“. „Čas na řeči, slogany a sliby skončil. Nyní musíme ukázat praktické činy a o tom je právě současná debata,“ řekla exministryně k diskuzi uvnitř nejednotné Sunakovy strany.

Vláda tvrdí, že její strategie odradí migranty od toho, aby platili pašerákům lidí za převoz přes Lamanšský průliv do Británie. Letos dorazilo na jihoanglické pobřeží bez povolení zatím téměř 29 000 lidí. Loni jich bylo rekordních 45 755. Mezitím náklady na ubytování zhruba 175 000 migrantů čekajících na rozhodnutí o žádosti o azyl obnáší osm milionů liber (zhruba 227 milionů korun) denně.