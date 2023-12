Babiš se opět setkal s Orbánem

Andrej Babiš se opět setkal s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Předseda ANO to oznámil na sociální síti X. Na síti rovněž zveřejnil společnou fotografii. Schůzka se uskutečnila už v úterý, uvedl Orbánův mluvčí Bertalan Havasi podle agentury MTI.

Premiér Orbán podle mluvčího jednal s Babišem jako předseda vládní strany Fidesz o aktuálních otázkách týkajících se Evropské unie a střední Evropy a také o stranických záležitostech. Oba prý totiž podle Havasiho vedou uskupení přikládající prvořadý význam politice zaměřené na „ochranu národní svrchovanosti“.

„Budapešť. Viktor Orbán. Jsem rád, že jsme se opět mohli setkat. Viktor je totiž jeden z mála evropských politiků, který si dlouhodobě uvědomuje, jak moc nelegální migrace ohrožuje budoucnost Evropy a naše hodnoty. Musíme ji okamžitě zastavit a k tomu potřebujeme silnou V4,“ napsal Babiš v narážce na Visegrádskou čtyřku, jejíž soudržnost podle některých pozorovatelů rozklížil odmítavý postoj Budapešti k podpoře Ukrajiny, bránící se již 21 měsíců ruské agresi.

Přes Maďarsko se do Evropské unie dostávají migranti, kvůli kterým okolní státy obnovily hraniční kontroly. Slovensko ve středu rozhodlo o dalším prodloužení kontrol na hranicích s Maďarskem, a to do 22. ledna. Kontroly na hranicích se Slovenskem za silné migrační vlny zavedly Česko, Polsko i Rakousko. Podobná opatření na svých hranicích se sousedními zeměmi začaly uplatňovat i další státy. Podle dostupných údajů se počet přicházejících migrantů na slovensko-maďarské hranici snížil, ale slovenské ministerstvo vnitra označilo kontroly za důležitý nástroj obrany proti terorismu a odůvodnilo jejich prodloužení válkou Izraele proti palestinskému hnutí Hamás.

Babiš a Orbán už v srpnu při setkání v Budapešti diskutovali o stavu česko-maďarských vztahů a vymezili společné politické cíle, uvedl tehdy šéf tiskového úřadu maďarského premiéra Bertalan Havasi podle agentury MTI. Agentura AFP tehdy poznamenala, že Orbán, který se vymezuje proti liberálním hodnotám, s potěšením přivítal v Budapešti své politické přátele z východních a autoritářských zemí. Naopak západní partneři, kteří Maďarsko často kritizují, na oslavách v Budapešti chyběli.

Orbán se o měsíc dříve vyjádřil, že „evropským federalistům“ se podařilo útoky na V4 získat Česko na svou stranu. „Federalisté zaútočili na Visegrádskou čtyřku a výsledek všichni vidíme: Češi v podstatě přešli (na stranu federalistů), Slovensko se potácí, jen Poláci a Maďaři drží,“ řekl Orbán v tradičním projevu k maďarské menšině v rumunském městě Baile Tušnad (maďarsky Tusnádfürdö). Volby do Evropského parlamentu v příštím roce budou podle Orbána soubojem mezi „federalisty a suverenisty“. Vztahy Polska a Maďarska se však komplikují po parlamentních volbách v Polsku a také kvůli postoji Budapešti k ruské invazi na Ukrajině.

Český premiér Petr Fiala tehdy v reakci zaslané ČTK uvedl, že absurdní nálepkování nepomůže potřebné spolupráci středoevropských zemí. „Česko je suverénní země a moje vláda háji naše národní zájmy. Sami rozhodujeme, co v EU prosazujeme, podporujeme nebo chceme změnit,“ podotkl tehdy Fiala. Premiér Orbán byl podle něj zvyklý na něco jiného, protože „Andrej Babiš byl na něm v evropské politice závislý“. Podle tehdejšího vyjádření českého premiéra potřebné spolupráci středoevropských zemi nepomůže nálepkování, ale naopak vzájemný respekt.

V Bruselu panuje vůči Orbánovi hluboká nedůvěra a Maďarsko má kvůli omezování práv sexuálních menšin a utužování státní kontroly nad vysokými školami, soudy a médii za Orbánovy vlády zmrazeny miliardy eur, které byly pro zemi vyčleněny ve fondech EU, připomněla dnes agentura Reuters v souvislosti s Orbánovou snahou nepřipustit na nadcházejícím summitu EU v půli prosince schvalování zahájení přístupových jednání s Ukrajinou. (ČTK)