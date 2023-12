Organizátoři lékařských protestů odmítají výsluhy

Mladí lékaři odmítají navrhované výsluhy, které prosazuje šéf ČLK Milan Kubek. „Ráda bych dementovala, že lékaři chtějí renty. Možná to chce doktor Kubek, ale my opravdu ne,“ řekla Deníku N mluvčí Sekce mladých lékařů ČLK Monika Hilšerová.

Návrh na zavedení výsluh pro lékaře zmínil prezident České lékařské komory Milan Kubek s tím, že je chce prosadit do zákona co nejdříve.

„Je to už dlouhodobý požadavek České lékařské komory, protože lékařky a lékaři, kteří pracují v nemocnicích, mají obrovské množství přesčasů a díky tomu neodpracují za rok 12 měsíců, ale třeba i půl roku navíc. A to by mělo být nějak zohledněno,“ řekl Kubek.