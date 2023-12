Trend nižší spotřeby lihovin pokračuje, příští rok jej ovlivní vyšší daň

Trend nižší spotřeby lihovin, který trvá v ČR už téměř 20 let, letos pokračuje. Příští rok ho zřejmě posílí zvýšení spotřební daně na lihoviny o deset procent. Celý trh s lihovinami zaznamenává od začátku roku pokles prodeje v obchodech o několik procent.

Spotřebitelé výrazně více šetří než v předchozích letech a jsou opatrnější v utrácení za alkohol. O celoročních prodejích rozhodne konec roku, kdy se některých druhů alkoholu prodá za poslední dva měsíce více než čtvrtina ročního objemu.

„Zatím se to nezlomilo, lidé šetří, a to hodně. A v gastru ta role lihovin trochu upadá, protože lidé se rozmýšlejí, jestli tam vůbec půjdou, a spíše tam chodí na jídlo. A je vidět, že se to projevuje i v off-trade (prodej mimo restaurace a hotely). V gastru je pokles dvouciferný, v off-trade to není tak výrazné, protože je vidět, že lidé si doma pořád lihoviny dopřávají,“ řekl marketingový ředitel společnosti Stock Plzeň – Božkov Tomáš Hejkal. (České noviny)