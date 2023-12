Tak náhlý příchod zimy se vymyká průměru, tuhé mrazy budou výjimečnější, říká meteoroložka

Letošní listopad byl historicky nejteplejší. Byl zároveň šestým měsícem v řadě, který má rekordně nejvyšší teploty. Průměrná listopadová teplota na zemi byla 14,22 °C. To je o 0,85 stupně více než průměr z let 1991 až 2020. Uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. (ČTK)