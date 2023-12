Sasko a Braniborsko chtějí prodloužit kontroly s Českem a Polskem o půl roku

Sasko chce, aby německá ministryně vnitra Nancy Faeser prodloužila hraniční kontroly s Českem, Polskem a Švýcarskem o půl roku. Požadavek vznesl saský ministr vnitra Armin Schuster. Stejný požadavek dnes vyslovil i braniborský ministr vnitra Michael Stübgen.

Ministryně Faeser by podle Schustera měla postupovat jako v případě Rakouska, se kterým Německo kontroly zavedlo už v roce 2015. Tyto kontroly Berlín prodlužuje vždy o půl roku. Spolkové ministerstvo vnitra k tomu dodávají, že Německo v případě Rakouska postupuje podle článků 25 a 27 schengenského hraničního kodexu, které delší prodloužení umožňují, zatímco vůči Česku, Polsku a Švýcarsku uplatňuje článek 28. Na to poukázal Schuster.

„Je to špatný článek schengenského hraničního kodexu. Ten správný se nazývá článek 25. To je ten, který používáme v Bavorsku a který platí šest měsíců,“ řekl Schuster po úterním zasedání saské vlády. Poznamenal, že nemá chuť každé dva týdny odpovídat na otázky, co se stane, pokud kontroly skončí. Současné opatření platí prozatím do 15. prosince.

V Berlíně dnes společnou večeří začalo zasedání zemských ministrů vnitra, které potrvá do pátku. Tématy jednání jsou mimo jiné dopady války na Blízkém východě, boj proti sexuálnímu násilí, bezpečnost během evropského fotbalového šampionátu a také migrace. Při této příležitosti chce Schuster s kolegy hovořit o půlročním prodloužení hraničních kontrol. O kontrolách chtějí jednat i další zemští ministři vnitra. Stübgen, který vede vnitro v Braniborsku sousedícím s Polskem, se podobně jako Schuster pozastavil nad tím, že ministryně Faeser kontroly prodlužuje jen v řádech dnů.

„Dokud evropská opatření ke snížení nelegální migrace nezačnou fungovat, budou hraniční kontroly nepostradatelné. Je proto matoucí, když spolková ministryně vnitra hraniční kontroly prodlužuje po krůčcích,“ řekl Stübgen. Stejně jako Schuster řekl, že Faeserová by měla postupovat podle článku 25 schengenského hraničního kodexu, tedy prodloužit kontroly až o půl roku. „Ničím jiným se odbýt nenecháme,“ dodal. (ČTK)