Pavel ještě v prosinci navštíví Francii

Prezident Petr Pavel zahájil první cestu po Královéhradeckém kraji, a to návštěvou Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK). Do areálu hradecké nemocnice dorazil prezident s manželkou Evou a doprovodem okolo 9.00. Na dětské klinice bylo k ránu hospitalizováno zhruba šest desítek dětí, prezident by se měl setkat asi s deseti až patnácti z nich.