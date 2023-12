Putin si jede pro podporu do arabských zemí a hlídají ho při tom stíhačky

Ruský prezident Putin ukončil návštěvu Spojených arabských emirátů a přeletěl do Saudské Arábie. Cestu doprovázejí mimořádná bezpečnostní opatření. Ve vzduchu jeho letadlo jistí čtyři ruské vojenské letouny Su-35C.

Všechny státy, do jejichž vzdušného prostoru Putinova letka vstoupí, musely speciálně povolit přelet vojenských letounů. Ruská média zdůrazňují, že trasu Moskva – Abú Zabí dokázaly vojenské letouny, mimochodem vybaveny plnou výzbrojí, překonat bez přestávky i tankování ve vzduchu.

V Rijádu Putina ihned přijal korunní princ Muhammad bin Salmán. Jednání se týkají především energetiky, ekonomické a vojenské spolupráce. Putin prince opět pozval do Moskvy a připomněl mu, že to není poprvé, co pozvání nevyužil. Situace podle Putina je ale nyní taková, že on zajel do Rijádu. Příští setkání prý musí už být v Moskvě.

Naposledy se oba státníci sešli osobně v roce 2019. Často si ale telefonují – letos takto spolu mluvili už pětkrát.

I zde bylo přijetí ruského lídra více než vřelé. Už v Abú Zabí piloti emirátů vytvořili na Putinovu počest ruskou trikoloru na nebi.

Na letiště přijel zahraničního hosta uvítat ministr zahraničí šejk Abdullah bin Zajed Al Nahjan. Z letadla Putin přesedl do luxusního vozu Aurus, který ho vezl do prezidentského paláce ulicemi lemovanými velbloudy a ruskými vlaječkami.

Tato Putinova zahraniční cesta je teprve druhou od chvíle, kdy na něj byl vydán mezinárodním trestním soudem zatykač. Před tím byl pouze v Číně. Poprvé je tedy v zemi, která nemá s Ruskem společnou hranici.

Cesty po bývalém SSSR, které ruský prezident uskutečňuje, v Rusku nepokládají za plnohodnotně zahraniční; nazývají tyto státy „blízkým zahraničím“.

Ani Saúdská Arábie, ani Spojené arabské emiráty neuznávají rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu.

Ihned po návratu do Moskvy bude Putin hostit íránského prezidenta Raísího. (Ria Kremlinpool)