Vláda zřídila výbor pro regionální politiku

Minimální mzda by měla vzrůst o 1600 Kč na 18 900 korun. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dále uvedl, že do pár let by se měla ustálit na 45 procentech průměrné mzdy. Příští týden bude o zvýšení jednat vláda.