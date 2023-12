Jurečka: výsluhy pro doktory jsou nesmysl

Ministr práce Marian Jurečka odmítl požadavek šéfa lékařské komory na zavedení výsluh pro lékaře. „Návrh nedává logiku, jsou to zaměstnanci pod zákoníkem práce a tam je nemá žádná z profesí,“ napsal ministr na sociální síti X.

„Tento benefit je specificky pro některé profese v rámci bezpečnostních sborů, kde to má jisté souvislosti s nároky a omezeními pro tyto pracovníky bezpečnostních složek,“ dodal Jurečka.

Návrh na zavedení výsluh pro lékaře dnes zmínil šéf České lékařské komory Milan Kubek v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

„Je to už dlouhodobý požadavek České lékařské komory, protože lékařky a lékaři, kteří pracují v nemocnicích, mají obrovské množství přesčasů a díky tomu neodpracují za rok 12 měsíců, ale třeba i půl roku navíc. A to by mělo být nějak zohledněno,“ řekl Kubek.