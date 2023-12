Firma Ray Service usiluje o dodávky komponentů do sériové výroby letounů F35

Společnost Ray Service usiluje o dodávky svých komponentů do sériové výroby amerických bojových letounů F35. Firma vyrábí kabelové svazky a elektromechanické celky pro letecký, zbrojní a automobilový průmysl.

Jasno, zda bude firma ze Starého Města na Uherskohradišťsku úspěšná, by mělo být zhruba za dva až tři měsíce, řekl dnes novinářům její generální ředitel Jakub Gabriel.

Podle Gabriela se intenzivně jedná. „Ale uzavřené to ještě není. Každopádně se jedná o přímých dodávkách našich komponentů do sériové výroby letounů F35. Jedná se o sériovou výrobu i pro ostatní zákazníky, nejenom české. Byla by to velmi významná zakázka pro nás,“ uvedl Gabriel. Finanční podmínky případné zakázky ještě podle něj však nejsou jasné.

Letouny F35 by měla v budoucnu využívat i česká armáda. Nákup 24 letounů s celkovými náklady 150 miliard korun schválila vláda na konci září. Nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. „Pokud by se všechno podařilo tak, jak se to podařit má, Ray Sevice by byl dodavatelem některých komponentů nejenom pro těch 24 nakupovaných F35, ale vlastně pro celý trh, který tady je, což by opravdu byl výrazný počin pro náš průmysl,“ řekla při dnešní návštěvě firmy ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

S rezortem obrany spolupracoval Ray Sevice v minulosti i na dalších projektech. Nejnověji se bude podílet například na výrobě švédských pásových bojových vozidel pěchoty CV90 pro českou armádu, dodávat do nich bude elektromechanické boxy a kabelové svazky. Nákup 246 vozidel CV90 za 59,7 miliardy korun schválila vláda v květnu. (ČTK)