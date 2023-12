Evropská unie chce, aby se konference COP28 dohodla na zahájení konce fosilních paliv

Konference OSN o změně klimatu COP28 by se měla dohodnout na začátku konce používání fosilních paliv ve světě. V Dubaji to dnes prohlásil evropský komisař pro klima Wopke Hoekstra.

Konference COP28 se dostává do své druhé poloviny. K nejvyšším ambicím dnes vyzval státy také výkonný tajemník OSN pro změny klimatu Simon Stiell.

„Chci, aby tato (konference) COP znamenala začátek konce fosilních paliv,“ prohlásil Hoekstra. Zopakoval také další cíl, který si EU stanovila pro jednání o závěrečném textu konference, a sice prosazení závazku, že celosvětové emise skleníkových plynů začnou klesat před rokem 2030. Podle eurokomisaře se státy mají řídit tím, co tvrdí vědci. „Říkají nám, že musíme zrychlit snižování emisí a že tak musíme učinit v tomto desetiletí,“ řekl Hoekstra.

Budoucnost fosilních paliv patří k nejspornějším bodům v jednání mezi státy, které se účastní klimatické konference. Ta má podle oficiálního harmonogramu skončit 12. prosince, takže se dostala do druhé poloviny. V uplynulých letech se však stalo, že se tyto konference prodloužily kvůli zdlouhavým jednáním nad závěrečným dokumentem.

„V současné době je na stole mnoho možností, které se týkají postupného odchodu od fosilních paliv,“ řekl podle agentury Reuters na dnešní tiskové konferenci výkonný tajemník OSN pro změny klimatu Stiell. Podle něj nyní závisí na stranách, aby se dohodly na stanovisku, „které signalizuje definitivní konec éry fosilních paliv, jak ji známe“.

Podle Stiella by se státy neměly spokojit s „nejnižšími společnými jmenovateli“. „Potřebujeme nejvyšší ambice,“ prohlásil Stiell s tím, že je to nutné pro dosažní cíle, aby průměrné teploty do konce století nestouply nad 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou.

Podle agentury AFP se dnes očekávalo zveřejnění nové verze pracovního textu závěrečného usnesení konference. Dokument by pak mělo projednat plénum konference.

Meteorologická služba EU Copernicus dnes upozornila, že letošní listopad byl šestým měsícem v řadě, který překonal teplotní rekord a historicky nejteplejší bude i celý letošní rok. Jedenáctý měsíc roku podle jejích údajů překonal dosud nejteplejší listopad roku 2020 o 0,32 stupně Celsia. Období od ledna do listopadu pak bylo proti dosud teplotně rekordnímu roku 2016 teplejší o 0,13 stupně Celsia.

Průměrná listopadová teplota u zemského povrchu byla 14,22 stupňů Celsia, což je o 0,85 stupně více, než činí průměr posledních tří desetiletí 1991 až 2020. Podle meteorologů z unijní služby je již velmi nepravděpodobné, že by v prosinci klesly teploty natolik, aby se letošek nestal nejteplejším rokem. (ČTK)