Potraviny nezlevní, i když to obchodníci slibovali. Argument s drahou elektřinou nesedí, říkají experti

„Bylo to nejhroznější období mého života, strašně se za to stydím,“ říká dnes o své minulosti odsouzená bazarová podvodnice. „Nejdřív jsem slíbené zboží opravdu posílala. Jenže pak už ta moje finanční situace byla taková, že jsem nabízela i to zboží, které jsem už mezitím prodala,“ líčí.