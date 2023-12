Muži s nášivkou vagnerovců uložil soud za schvalování válečných zločinů podmínku

V Rusku byli poprvé odsouzeni dva armádní činitelé za to, že neudělali dost pro odvrácení útoku ze strany Ukrajiny. Uvedl to deník Kommersant. Soud poslal na čtyři roky do vězení podplukovníka Anatolije Bondareva a majora Dmitrije Dmitrakova za to, že porušili pravidla bojové pohotovosti pro případ nečekaného útoku na ruské území.