Podle USA by izraelská operace v Gaze měla skončit v lednu

Podle amerických představitelů by současné útoky Izraele na Pásmo Gazy měly skončit v lednu. Pozemní invaze na jihu území by měla trvat několik týdnů a poté přejít do „fáze menší intenzity zaměřené na konkrétní bojovníky Hamásu“.

Vysoký představitel administrativy USA se však obává, jak se bude vyvíjet současný útok na jih Pásma. Spojené státy varovaly Izrael, že „nesmí pokračovat v ničivé taktice použité na severu“.

Zdroj dále uvedl, že Izrael nemůže „donekonečna pokračovat v intenzivní formě útoků“. (CNN)